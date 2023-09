Carlo ed Edoardo Ponti, chi sono i figli di Sophia Loren: vita privata, carriera, età

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia della celebre attrice italiana. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren: vita privata, carriera

La celebre attrice romana Sophia Loren è ancora oggi uno dei volti più amati del cinema nostrano, sia in Italia che all’estero. Anche per questo la sua vita privata e sentimentale è fonte di grande interesse da parte del pubblico. Il grande amore dell’attrice fu il produttore discografico Carlo Ponti, scomparso all’età di 95 anni nel 2007. Dalla loro unione nacquero due figli, Carlo Jr. ed Edoardo: cosa sappiamo su di loro?

Chi è Carlo Ponti Jr., vita privata e carriera

Nato a Ginevra nel 29 dicembre 1968, Carlo Ponti Jr. ha 54 anni ed è il primo figlio di Sophia Loren. Dotato di un animo artistico al pari dei suoi genitori, non si è dedicato al cinema ma alla musica. Carlo Jr. è infatti un direttore d’orchestra di grande successo, formatosi con gli insegnamenti di pilastri della musica classica come Harold Farberman, Mehli Mehta, Zubin Mehta, Leopold Hager ed Andrey Boreyko. Nei primi anni Duemila è stato il direttore dell’Orchestra Nazionale Russa della San Bernardino Symphony, per poi fondare, nel 2013, l’Orchestra dei Virtuosi di Los Angeles. Il 18 settembre 2004 Ponti ha sposato la violinista Andrea Mészáros, madre dei suoi due figli, entrambi nati a Ginevra.

Chi è Edoardo Ponti, vita privata e carriera

Nato a Ginevra il 6 gennaio 1973, Edoardo Ponti ha 50 anni ed è il secondo figlio di Sophia Loren. Anche lui molto noto nel mondo dello spettacolo, ha seguito le orme di suo padre e sua madre e si è costruito una carriera nel cinema. Edoardo è infatti un regista e sceneggiatore molto noto: tra i suoi lavori più noti ricordiamo i corti Il turno di notte lo fanno le stelle e Voce umana e il film drammatico del 2020 La vita davanti a sé, tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary. È sposato con l’attrice americana di origine serba Sasha Alexander, madre dei due figli del regista.