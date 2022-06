Formazioni Italia Argentina: azzurri a caccia della “Coppa dei Campioni”

L’Italia di Roberto Mancini torna in campo contro l’Argentina per riscattarsi dalla delusione mondiale e in gioco ci sarà la Coppa dei Campioni. A sfidarsi, infatti, saranno l’Argentina (vincitrice della Coppa America 2021) e l’Italia (vincitrice del campionato europeo). Le due nazionali si affronteranno a Wembley, a Londra. Ma quali sono le formazioni?

Leggi anche: Italia Argentina: chi sono i convocati? Quando e dove vedere la “Finalissima” in tv

Formazioni Italia Argentina: in gioco la “Coppa dei Campioni”

L’incontro tra la squadra vincitrice della Coppa America e quella vincitrice dell’Europeo è un format che manca da trent’anni ma per la nazionale azzurra sarà una partita con un retrogusto di riscatto dopo le ultime delusioni. Questa con l’Argentina, infatti, è la prima partita che la nazionale giocherà dopo la clamorosa eliminazione dai mondiali del Qatar contro la Macedonia del Nord, che ha portato grande delusione nei tifosi italiani.

Ecco quali saranno le formazioni di Italia e Argentina:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Allenatore: Mancini.

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. Allenatore: Scaloni.