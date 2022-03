Leonardo Bonucci: vita privata, stipendio, infortunio del calciatore

Leonardo Bonucci è un difensore di calcio della Juventus e della Nazionale Italiana con cui ha vinto gli ultimi Europei di calcio nel 2021. Con la breve parentesi al Milan è scoppiata una polemica proprio con i tifosi juventini, ricostruire il rapporto non è stato semplice.

Leonardo Bonucci: vita privata

Leonardo Bonucci è nato il 1 maggio 1987. La moglie di Bonucci è Martina Maccari, da cui ha avuto tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, nati rispettivamente nel 2012, nel 2014 e nel 2019.

Il suo figlio più piccolo, Matteo, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una grave malattia.

Il fratello maggiore è stato un giocatore di serie C1 e gioca proprio con la Viterbese. La sua carriera tra i professionista è partita principalmente nel Bari partendo dalle giovanili dell’Inter, poi è arrivata la chiamata della Juventus e poi una breve e poco fortunata parentesi nel Milan.

Leonardo Bonucci: stipendio

Il contratto firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2024 gli garantisce uno stipendio di circa 6.5 milioni di euro a stagione.

Leonardo Bonucci: infortunio

Così come il collega di reparto Chiellini, anche lui è ultimamente soggetto ad infortuni. Nel febbraio 2022 si è fermato in allenamento come ha confermato anche il suo allenatore Allegri: “Durante l’allenamento di ieri, Bonucci ha avuto un risentimento muscolare: domani non ci sarà, lo avremo a disposizione dopo la sosta“.

