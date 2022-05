Regina Elisabetta, Giubileo di Platino 2022: cos’è, date e programma dei festeggiamenti

Tra gli eventi che si stanno preparando in onore della regina c’è un grande fiume floreale che girerà intorno al fossato della Torre di Londra.

Sarà prevista anche una festa in grande stile nella residenza ufficiale della Regina a Londra e un grande concerto con artisti di respiro internazionale trasmesso in tv. Ci saranno poi alcune parate, mostre e tanto altro. Si vocifera anche che ad aprire il concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta il prossimo 4 giugno saranno i Queen. Un gioco di parole ricercato ad arte? Può essere, sta di fatto che i Queen apriranno il giubileo della Queen più longeva della storia del Regno Unito.

Non male come idea, e Londra (ma non solo) sono già in fermento e pronti ad accogliere tutti i festeggiamenti dell’amatissima regina.