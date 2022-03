Roberto Mancini: moglie, ex fidanzate, figli, flirt

Roberto Mancini è il ct della nazionale italiana, attualmente compagno di Silvia Fortini. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi sono moglie e figli di Roberto Mancini? E le sue ex fidanzate?

Moglie

Roberto Mancini oggi è assieme a Silvia Fortini, romana di 42 anni (14 meno del ct) che lavora come avvocato civilista in un importante studio legale della Capitale. I due si sono sposati a Roma nel 2018, quando Mancini è tornato a guidare gli Azzurri dopo un periodo in Russia.

Ex moglie

Federica Morelli è la ex moglie di Roberto Mancini, l’allenatore della Nazionale di Calcio Italiana. Tra i due c’è stato in passato un grande amore, tanto è vero che per più di vent’anni sono stati insieme e hanno avuto tre figli. Successivamente hanno poi deciso di lasciarsi, ma tra loro c’è ancora un buon rapporto. La fine del loro lungo matrimonio è stata annunciata dallo stesso Mancini, allora allenatore dell’Inter, il 26 giugno 2015.

Flirt

Roberto Mancini ha avuto un flirt con Lory del Santo, come lei stessa ha poi rivelato. La donna, durante un’intervista a ‘I Lunatici’, il programma radiofonico, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha rivelato di aver vissuto un breve flirt con il ct della nazionale. “Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare” ha affermato a riguardo.

Figli

Mancini con l’ex moglie napoletana Federica Morelli ha avuto tre figli: Filippo, Andrea e Camilla.

I due maschi hanno deciso di seguire le orme del padre. Il più grande, Filippo è nato a Genova il 13 ottobre 1990, quando Roberto Mancini giocava per la Sampdoria. È entrato negli Allievi Regionali dell’Inter nel2005, quando il padre allenava la prima squadra. Andrea, il secondo figlio, ha seguito la carriera di Mancini come il fratello. È nato il 13 agosto 1992 e da giovanissimo gravita nell’Inter. In seguito ha giocato nel Manchester City, nell’Oldham Atlhetic, nel Real Vallaodid e anche, negli Stati Uniti per il New York Cosmos della North America Soccer League.