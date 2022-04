Don Matteo 13, quando arriva don Massimo interpretato da Raoul Bova

Don Matteo 13, quando arriva don Massimo: il nuovo prete di Spoleto nella fiction Rai. Interpretato da Raoul Bova, il nuovo sacerdote prenderà il posto di Terence Hill.

Don Matteo 13, quando arriva don Massimo

Giovedì 31 marzo è tornato su Rai 1 Don Matteo con la tredicesima stagione con la regia di Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone. Una stagione storica perché a metà ci sarà un passaggio di testimone: al quinto episodio uscirà di scena Hill e arriverà Raoul Bova nei panni di don Massimo: un prete che gira in modo e ha un passato misterioso.

L’attore romano Raoul Bova racconta cosa ha significato per lui vestire la tonaca: “Per me era importante affrontare un personaggio nuovo. La spiritualità è una cosa che mi ha sempre affascinato, e spesso l’ho cercata, da quando ho interpretato San Francesco. Ma quella del parroco è una figura che volevo approfondire: sono persone alle quali affidarsi, oggi ci vorrebbe più spiritualità”. Sul confronto con Terence Hill dice: “Di Don Matteo c’è ne è uno solo, per questo ho voluto incontrare Terence.

Mi ha detto: ‘Sarai un prete nuovo, avrai il tuo nome’. Aggiunge l’attore: “Don Massimo ha un passato abbastanza importante, lottava per la giustizia fin da giovane, è un religioso in evoluzione, che ha voglia di sporcarsi le mani. Sa perdonare, accogliere, combattere. Don Matteo rimarrà Don Matteo sempre. Terence sarà Terence sempre”.

Quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision. Nel corso delle puntate ci sarà già l’arrivo del nuovo sacerdote don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova.

