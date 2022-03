Chi è Alessia Elefante, fidanzata di Gigio Donnarumma

Gigio Donnarumma è il portiere della nazionale attualmente nella fila del Paris Saint Germain. Ma chi è la sua fidanzata Alessia Elefante, da anni fidanzata del guardiano dei pali azzurro?

Chi è Alessia Elefante

Alessia Elefante, nata il 25 maggio del 1997 a Castellammare di Stabia, è una ragazza molto riservata ma al fianco del portiere della nazionale da diversi anni. Originaria di Castellammare di Stabia come Gigio, è molto schiva alle telecamere ma ha sempre sostenuto il suo portiere in tutte le scelte più difficili.

La ragazza ha un profilo Instagram, ma ha un profilo privato proprio per evitare intromissioni della stampa nella sua vita privata.

La storia d’amore con Gigio

Alessia Elefante e Gigio Donnarumma sono fidanzati dal 2016 e la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele. I due si conoscono da tantissimo tempo e, dopo un breve periodo di frequentazione da amici, hanno deciso di iniziare una storia d’amore vera e propria (Alessia ha due anni in più di Donnarumma). Nel 2017 i due sono andati a convivere insieme dopo oltre un anno di relazione a distanza. Le uniche volte che Donnarumma pubblica foto con Alessia è quanto è in relax in vacanza.

Se stiano pensando alle nozze o ad un figlio non è dato saperlo, certo è che da quanto si sono trasferiti a Parigi si è aperto per entrambi un nuovo capitolo della loro vita.