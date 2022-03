Chi è Jorginho: compagna, figli, nazionale italiana, carriera

Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho, è il vicecapitano della nazionale italiana. È campione d’Europa con gli azzurri, successo ottenuto agli Europei del 2021.

Chi è Jorginho

Jorginho, nato il 20 dicembre 1991 a Imbituba, è un centrocampista della nazionale italiana di cui è anche vicecapitano. Considerato uno dei migliori centrocampisti italiani, è cresciuto nelle giovanili del Verona ed è stato inserito nella lista dei calciatori per il pallone d’oro. Dopo un anno in prestito alla Sambonifacese, dove ha iniziato la sua carriera, è passato poi al Napoli dove ha disputato quattro stagioni.

Nella stagione 2013-2014 ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana proprio con il Napoli, per poi passare al Chelsea di Roman Abramovich. Qui ha vinto una Champions League nel 2018-2019 e una supercoppa Europea nel 2021.

I riconoscimenti personali

Nel 2021 Jorginho è stato nominato giocatore dell’anno dalla Uefa e si è classificato al terzo posto per il pallone d’oro. Le sue qualità di calciatore lo hanno portato ad essere vicecapitano della nazionale azzurra e uno dei principali calciatori di fiducia dell’allenatore Roberto Mancini.

Compagna e figli

Jorginho è stato un calciatore spesso al centro del gossip per il matrimonio in crisi con Natalia (mamma dei primi due figli). Successivamente si è parlato di un flirt con una traduttrice del Chelsea per poi iniziare una relazione con Catherine Harding, mamma del suo terzo figlio. Al momento sembra che i due stiano insieme, ma ha tenuto buoni rapporti anche con l’ex compagna Natalia

Mamma

Maria Tereza è la mamma di Jorginho che, nel 1991, è rimasta del calciatore in primavera.

Promise a se stessa, da ex calciatrice dilettante, che se il bambino fosse stato maschio avrebbe fatto di tutto per trasmettergli la passione per il calcio.