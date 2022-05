Italia Argentina: chi sono i convocati? Quando e dove vedere la “Finalissima” in tv

Italia Argentina: gli azzurri sfideranno in campo neutro gli argentini, detentori dell’ultima Coppa America. Di seguito le scelte del ct Mancini e dove poter seguire la partita.

Italia Argentina: chi sono i convocati?

Mercoledì 1 giugno va in scena allo stadio Wembley, in Inghilterra, Italia contro Argentina. Chiamata la “Finalissima”, la partita mette di fronte gli azzurri, vincitori dell’ultimo Campionato Europeo, e gli argentini, detentori della Coppa America.

Tra i convocati di Roberto Mancini ci sono delle conferme ma anche delle sorprese: tra le piacevoli novità si registra il ritorno di Leonardo Spinazzola, alla prima chiamata dopo l’infortunio durante gli Europei. Rientrano anche Cragno, Gollini, Lazzari, Tonali, Politano, Scamacca, Pellegrini.

La grande sorpresa è Wilfried Gnonto, ragazzo di 19 anni nato a Verbania da una famiglia di origine ivoriana nel 2003, esterno d’attacco dello Zurigo cresciuto nell’Inter.

Prima convocazione anche per Frattesi.

Ecco la lista completa dei 30 chiamati dal ct:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

Quando e dove vedere la “Finalissima” in tv

Italia-Argentina si gioca mercoledì 1° giugno 2022 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra.

Il fischio di inizio della gara è previsto alle ore 20.45.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro e in esclusiva ìsu Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre. Ci sarà la possibilità di seguirla in diretta streaming gratis su Rai Play.