Nuova serie tv sulla MotoGP: dove vederla, quando esce, streaming

In uscita una nuova serie TV sulla MotoGP: dove vederla? Quando esce? Sarà disponibile in streaming? Tutte le novità sulla nuova docu-serie.

Arriva una nuova serie tv sulla MotoGP: dove vederla. Dopo il successo di Drive to Survive, la docu-serie di Netflix sulla Formula 1, e l’uscita di All or Nothing, il documentario sulla Juventus di Prime Video, anche per la MotoGP arriva una serie televisiva. Quando esce? Dove sarà possibile vederla in streaming?

MotoGP, la nuova serie TV: dove vederla in streaming? Quando esce?

È in arrivo una chicca imperdibile per gli appassionati di motociclismo. Una nuova docu-serie sulla MotoGP sarà disponibile in streaming nel 2022 su Prime Video. Creato per Amazon Exclusive e prodotto in collaborazione con The Mediapro Studio, la nuova serie nasce grazie a un accordo tra Amazon e Dorna Sports. La serie sarà composta da 8 episodi da 50 minuti, raccontando i retroscena dell’ultima stagione di corse della MotoGP. Grazie alla nuova serie Prime, si potrà dare uno sguardo più da vicino alla preparazione dei team e dei piloti, tutti i dietro le quinte dietro i grandi protagonisti della stagione 2021. Gli appassionati potranno rivivere grande vittoria del titolo di Fabio Quartararo e la cronaca dell’ultima stagione nella massima categoria del motociclismo di Valentino Rossi. Tra gli altri piloti protagonisti anche Marc Marquez, Pecco Bagnala, Joan Mir e Maverick Viñales. Con Prime Video sarà possibile guardare la serie TV su ogni tipo di dispositivo, oltre che in TV e sul sito ufficiale della piattaforma streaming.

La garanzia di Prime e Dorna Sports: “Non deluderà gli appassionati, estratti i momenti più autentici”

Barry Furlong, vice presidente di Prime Video Europa, ha speso parole entusiaste sul progetto: “La MotoGP è uno sport impegnativo e impressionante con una base di fan globale e siamo sicuri che questa nuova produzione esclusiva di Amazon non deluderà gli appassionati. Siamo lieti di continuare la collaborazione tra THE MEDIAPRO STUDIO e Prime Video per creare contenuti di qualità con stelle dello sport internazionale”.

Anche Laura Fernández Espeso, CEO di The Mediapro Studio, si è detta orgogliosa della serie: “Piacerà non solo agli appassionati di motociclismo, ma a tutti gli spettatori interessati a una bella storia. In questo caso, una storia di trionfo e sacrificio sia in termini sportivi sia personali. Realizzata grazie all’accesso unico che i protagonisti del campionato, per la prima volta, hanno concesso al team di produzione”.

Manuel Arroyo, direttore commerciale di Dorna Sports è parso molto entusiasta del prodotto finito: “La stretta collaborazione tra tutte le parti e questo progetto con Mediapro e Prime Video assicura un successo durante questa intensa stagione, che si è conclusa a Valencia. Il lavoro tra Dorna e THE MEDIAPRO STUDIO è stato costante, con l’idea di estrarre i momenti migliori e più autentici di ogni Gran Premio. La collaborazione dei sei costruttori, delle squadre e dei piloti ci aiuterà a vedere e godere di tante cose che, fino ad ora, sono rimaste nascoste, creando un prodotto che sarà all’altezza dell’impressionante qualità delle loro precedenti produzioni“.