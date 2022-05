Filippo Magnini, chi è l’ex campione di nuoto marito di Giorgia Palmas: palmares, Federica Pellegrini, Instagram

Chi è Filippo Magnini, ex campione di nuoto italiano oggi marito della showgirl e conduttrice Giorgia Palmas. Tra i migliori stileliberisti italiani nella storia della disciplina, Magnini vanta in palmares due titoli mondiali nei 100 metri. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera, vita privata e sentimentale.

Chi è Filippo Magnini: vita, carriera e palmares dell’ex nuotatore

Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, Filippo Magnini ha 40 anni ed è un ex campione di nuoto professionistico.

Considerato dagli appassionati uno dei migliori stileliberisti italiani insieme a Giorgio Lamberti, ha collezionato numerose medaglie nel corso della sua carriera professionistica. A livello nazionale, conquista 26 titoli individuali e 10 nella staffetta in stile libero, arrivando almeno sul podio in 86 occasioni. Vince inoltre moltissime medaglie a livello europeo, conquistando l’oro in 17 diverse occasioni.

Per due edizioni consecutive dei Campionati Mondiali, a Montreal nel 2005 e a Melbourne nel 2007, Magnini conquista l’oro nei 100 metri in stile libero.

Partecipa inoltre a tre edizioni delle Olimpiadi dove ha meno fortuna, ottenendo solo un bronzo ad Atene 2004 nei 4×100 stile libero. Dopo il ritiro dall’attività agonistica nel 2017, viene accusato di doping e squalificato per quattro anni. La condanna viene annullata con la sua assoluzione nel 2020.

Messa la cuffia al chiodo, Magnini è spesso apparso sul piccolo schermo, forte di un esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi nel 2008. Nel 2017 ha partecipato a Celebrity Masterchef Italia come concorrente. Nel 2021 partecipa insieme a Raoul Bova, Manuel Bortuzzo e Massimiliano Rosolino al docu-film Ultima Gara, mentre nel 2022 fa il suo esordio come conduttore su Rai 2, presentando Per me.

Vita privata: Giorgia Palmas, Federica Pellegrini, Instagram

Dal 2021, Filippo Magnini è sposato con la showgirl ed ex Velina Giorgia Palmas, madre della sua prima figlia, la piccola Mia. Dopo il matrimonio con rito civile, la coppia ha deciso di rinnovare le nozze un anno dopo, nel 2022, celebrando una cerimonia in chiesa. È possibile seguire aggiornamenti sulla vita quotidiana di Magnini e sui suoi progetti attuali sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 400mila follower.

In passato Magnini era già un nome molto noto agli appassionati di gossip per la sua lunga storia d’amore con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. I due restano insieme per sei anni, dal 2011 al 2017, poi arriva la rottura. “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti.” -spiega Filippo a Verissimo– “Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli.

Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.