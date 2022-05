Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger in lacrime: cosa è successo?

Isola dei Famosi 2022, la commozione di Mercedesz Henger: che cosa è successo? Forti emozioni nel corso dell’ultima puntata del reality show. La naufraga ha ricevuto un emozionante videomessaggio da sua madre, Eva Henger, coinvolta in un grave incidente nelle scorse settimane.

Isola dei Famosi 2022, le lacrime di Mercedesz Henger: cosa è successo

Una serata di potenti emozioni e sentimenti all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, la naufraga Mercedesz Henger ha ricevuto una commovente sorpresa.

Per la prima volta dal suo arrivo in Honduras, l’influencer ha parlato dell’incidente che ha coinvolto sua madre, Eva Henger. La nota showgirl ungherese era stata vittima di un grave incidente stradale, per colpa del quale ha dovuto poi subire diversi interventi d’urgenza.

Mercedesz aveva saputo dell’accaduto poco tempo prima del suo sbarco ufficiale sulla Playa Palapa, motivo per cui aveva messo in dubbio la sua partecipazione alla trasmissione. “Ho titubato molto sulla decisione di venire o meno qui.” – ha spiegato l’influencer durante la sedicesima puntata- “Quando l’ho saputo stavo per svenire.

Ho chiesto a lei cosa fare e lei mi ha detto di andare avanti e di non privarmi di questa esperienza”. Mercedesz ha poi confessato che, negli ultimi anni, il rapporto con sua madre è stato un po’ burrascoso: “Negli ultimi due anni non ci siamo praticamente parlate ma quando ci sono problemi di questo tipo, l’amore risbuca fuori da sotto la rabbia. Non voglio dire che il rapporto è come prima, ma sono stata contenta di partire con il cuore più leggero dopo aver capito di poter riallacciare un rapporto con lei.

Il giorno che ho saputo dell’incidente mi sono pentita tantissimo di quello che era successo da noi, ma voglio vederla come la possibilità di avere con lei un rapporto migliore di quello che avevamo prima”.

Il supporto di mamma Eva, il videomessaggio: “Orgogliosa di te”

Mercedesz non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato il videomessaggio della madre. Eva Henger ha speso parole piene di affetto per la figlia, manifestandole tutto il suo supporto: “Ciao Memi, ti sto guardando, ti ho vista! Sei veramente brava, simpatica e dolce come sei e come sei sempre stata.

Sono molto orgogliosa di te, sono contenta che non hai rinunciato a questa esperienza, perché nessuno dovrebbe privarsi delle proprie esperienze. Anzi sono contenta perché così ti vedo tutti i giorni e ti posso seguire. Lo so che tra di noi ci sono state incomprensioni in passato, alti e bassi. Una volta tornata a casa, spero tardi, ci abbracciamo forte forte. Beh, non tanto forte tu a me perché sono ancora un po’ acciaccata, ma io ti abbraccerò forte forte.

Un bacio grande, divertiti!”