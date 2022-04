Giorgia Palmas, chi è la conduttrice ed ex Velina: Filippo Magnini, figlia, Instagram

Chi è Giorgia Palmas, showgirl e conduttrice italiana 40enne. Dopo i suoi esordi come velina di Striscia la notizia si afferma sul piccolo schermo sia in veste di presentatrice che di attrice. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata: dal marito Filippo Magnini, alle figlie, al successo su Instagram.

Chi è Giorgia Palmas, conduttrice ed ex velina di Striscia: vita privata e carriera

La showgirl cagliaritana Giorgia Palmas fa compagnia al pubblico italiano da più di vent’anni.

Nata il 5 marzo 1982, fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2000, partecipando al concorso di bellezza Miss Mondo. Conquista il secondo posto e il titolo di Miss Queen Europe 2000. Un anno dopo arriva il suo debutto televisivo, con la sua partecipazione a 125 milioni di caz…te, varietà condotto da Adriano Celentano e Asia Argento. Giorgia Palmas trova la fama nel 2002, quando vince la prima edizione del concorso televisivo estivo Veline, guadagnandosi il palco del tg satirico Striscia la notizia in coppia con Elena Barolo.

La coppia Palmas-Barolo ebbe molto successo col pubblico, e accompagna i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per diverse edizioni del programma.

Dopo la fine della sua esperienza a Striscia, Giorgia Palmas si afferma come showgirl e conduttrice, facendo anche alcune esperienze come attrice. In carriera conduce Paperissima Sprint, TRL On Tour al fianco di Alessandro Cattelan ed X-Factor on Ice. Nel 2017 ritorna a lavorare con Elena Barolo nella conduzione su 7Gold de Il processo di Biscardi.

Come attrice, interpreta se stessa al cinema con Vacanze di Natale a Cortina e recita in diverse produzioni televisive, come ad esempio i film tv The King e Ti piace Hitchcock? e la serie Compagni di Scuola. Appare inoltre in tre episodi della quinta stagione di Carabinieri. Nel 2011 è la vincitrice dell’ottava edizione de L’Isola dei Famosi.

Vita privata: ex compagni, Filippo Magnini, figlie, Instagram

In passato, Giorgia Palmas ha avuto una relazione con Davide Bombardini, ex calciatore con un passato al Palermo e al Bologna, oggi imprenditore.

È il padre della prima figlia della showgirl, Sofia, nata nel 2008. Dopo la fine della storia con Bombardini, la Palmas si è legata a Vittorio Brumotti, campione di bike trial e inviato di Striscia. Nel 2018 conosce e si innamora dell’ex nuotatore Filippo Magnini, in passato compagno della campionessa Federica Pellegrini. La coppia ha insieme un’altra figlia, Mia, nata il 25 settembre 2020. Si sposano pochi mesi dopo, il 12 maggio 2021.

View this post on Instagram A post shared by Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Negli anni Giorgia Palmas ha accumulato un grande seguito su Instagram, dove conta oltre 1.8 milioni di follower. La showgirl, insieme al compagno Magnini, ha creato il format social Assaggi, in cui da buona “aspirante chef” crea ricette da condividere con i suoi fan.

Il webshow culinario ha un profilo ufficiale che conta 14mila follower.