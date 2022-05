Giorgia Palmas e Filippo Magnini oggi sposi, di nuovo: perché? La coppia ha festeggiato il 12 maggio 2022 il suo primo anniversario. Due giorni dopo, la showgirl e l’ex nuotatore hanno deciso di celebrare di nuovo la loro unione. Come mai?

Palmas e Magnini, di nuovo sposi oggi: ecco spiegato perché

Il 12 maggio 2022, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Oggi, tuttavia, la coppia ha deciso di celebrare delle “nozze-bis” e di ripetere il fatidico sì.

Come mai? È presto detto. La showgirl nata Velina e l’ex campione di nuovo, infatti, erano stati costretti a rinunciare a una cerimonia troppo ampia a causa della pandemia da Covid-19. Per questo motivo, avevano deciso di sposarsi civilmente nel 2021, al Comune di Milano. A un anno dal primo sì, la coppia ha deciso di concedersi delle nuove nozze, questa volta in chiesa, per celebrare al meglio il loro amore.

Nell’augurio di buon anniversario sui loro profili Instagram, la coppia dichiara: “Buon primo anniversario a noi. Aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari. Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. A noi, che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità.

Che fantastica storia è la Vita”.