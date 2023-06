Barbara D’Urso corteggiata da Berlusconi: la confessione dalla conduttrice. Frecciata di Paolo De Debbio: “Ora puoi piangere”

Barbara D'Urso ha confessato il corteggiamento in passato del Cavalier. Poi gelo in tv con Paolo Del Debbio.

Barbara D’Urso ha confessato di essere stata corteggiata da Silvio Berlusconi. In tv la conduttrice ha raccontato del suo affetto con il Cavaliere e poi in un speciale del Tg5 è arrivata una frecciatina di Paolo Del Debbio.

Barbara D’Urso corteggiata da Berlusconi: la confessione dalla conduttrice

Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista a La Stampa e ha parlato del suo affetto per Berlusconi, dopo la sua morte. “Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l’ardire di dare un’opportunità anche a me”.

Sugli inizi alla Mediaset: “Eravamo agli inizi di una tv sperimentale. Partecipavo a una trasmissione con Claudio Lippi, ero nel cast di Goal e facevo anche l’annunciatrice”. E aggiunge: “Eravamo dentro a un’avventura che avrebbe portato alla nascita di Mediaset”. Berlusconi, ricorda la conduttrice, le ha insegnato “la dedizione assoluta per il lavoro. L’attenzione per i dettagli. Io sono una maniaca del controllo. Proprio come lo era Silvio. Innamorato pazzo del suo lavoro, da sempre e per sempre. Anche negli ultimi mesi gli capitava di chiamare se durante un programma in prima serata vedeva qualcuno che gli sembrava vestito in maniera poco adatta”.

Inoltre, racconta anche che Berlusconi confessò di averla corteggiata: “Anche questo lo ha fatto in diretta da me. Ne parlo solo per questo. Aggiunse anche che io avevo rifiutato”. E non capisce perché avrebbe dovuto dire di sì: “Con Berlusconi ho avuto un rapporto professionale, limpido, pulito e di grande affetto. Qualunque altro tipo di coinvolgimento avrebbe cambiato le cose”.

Frecciata di Paolo De Debbio: “Ora puoi piangere”

Nello speciale del Tg5, la conduttrice è ospite per commentare la morte del Cavaliere e Paolo Del Debbio ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso.

“…appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi…” una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

