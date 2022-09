Iphone 14: uscita in Italia, prezzo e caratteristiche del nuovo prodotto Apple

Iphone 14 è stato presentato a tutto il mondo ed è pronto per arrivare prestissimo anche in Italia con tutte le sue versioni e caratteristiche

Iphone 14 ha fatto il suo debutto mostrandosi con tutte le sue nuove caratteristiche e versioni. “Siamo qui per tre prodotti: l’iPhone, gli Apple Watch e gli AirPods, che lavorano insieme e sono facili da usare, oggi miglioriamo l’esperienza d’uso”. Lo ha detto Tim Cook, Ceo di Apple, aprendo l’evento di lancio del nuovo iPhone nello Steve Jobs Theatre.

Iphone 14: uscita in Italia e prezzo

I nuovi prodotti Apple sono stati presentati e ovviamente il maggiore interesse è verso la serie smartphone che si rinnovano. In Italia, iPhone 14 partirà da 1.029€, un aumento significativo rispetto all’anno scorso (parliamo di 90€ per il base da 128 GB); iPhone 14 Plus partirà invece da 1.179€. Il modello Plus arriverà leggermente più tardi. Ecco quando saranno disponibili e con quali prezzi: iPhone 14 Preordini: dal 9 settembre Disponibilità effettiva: dal 16 settembre Prezzi: 128 GB: 1.029€ 256 GB: 1.159€ 512 GB: 1.419€

iPhone 14 Plus Preordini: dal 9 settembre Disponibilità effettiva: dal 7 ottobre Prezzi: 128 GB: 1.179€ 256 GB: 1.309€ 512 GB: 1.569€



Le caratteristiche del nuovo prodotto Apple

Sono stati presentati quattro nuovi modelli. Si parte con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che conservano ancora il notch superiore, con dimensioni dello schermo rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici. La novità è la connessione satellitare per messaggi di emergenza.

Cinque i colori per entrambi modelli: midnight, starlight, blue, purple, product red, con processore A15. Non manca il 5G e l’assenza, per il mercato statunitense dello slot per le sim: si va solo di eSim, le schedine virtuali, che in Italia non hanno ancora sono state ampiamente diffuse. Per la versione Pro la particolarità è il sistema “Dynamic island”, i due fori ridotti del notch e della fotocamera che si uniscono con le notifiche in arrivo e il controllo dei player multimediali per sfruttare al meglio lo spazio occupato.

Le dimensioni dei display restano le stesse di iPhone 14 e 14 Plus: 6,1 e 6,7 pollici. A livello hardware, arriva l’A16 Bionic. Sempre tre le fotocamere posteriori con la principale da 48 megapixel, in grado di eseguire quattro opzioni di zoom e registrare video in 4k a 30 e 24 fps.

