Massimiliano Rosolino vita privata: moglie Natalia Titova, figli, ex fidanzate

Tutto sulla vita privata di Massimiliano Rosolino: chi è sua moglie, Natalia Titova? Ha figli? Chi sono le sue ex fidanzate? Scopriamo qualcosa in più sulla vita dell’ex campione olimpico di nuoto e ora noto volto televisivo.

Massimiliano Rosolino, vita privata: la compagna Natalia Titova

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sidney nel 2000, si è affermato negli ultimi anni come conduttore e personaggio televisivo. Nel 2013 ha vinto il reality Pechino Express – Obiettivo Bangkok e nel 2021 è stato un’inviato per L’isola dei Famosi e un concorrente per Soliti ignoti.

Massimiliano Rosolino ha conosciuto sua moglie, la ballerina russa Natalia Titova, proprio nel corso di una di queste esperienze televisive. Nel 2006, il nuotatore partecipa alla terza edizione di Ballando con le stelle, con Natalia come maestra di ballo. Nel corso della trasmissione si crea un feeling tra i due, che gradualmente si trasforma in amore. Natalia e Massimiliano stanno insieme dal 2007, ma non sono ancora sposati. “Non la sposo, perché il matrimonio è una cosa che fanno gli altri” -affermava l’ex nuotatore tempo fa, pressato dalle domande dei tabloid- “ma dopo l’Isola la porto in luna di miele”.

Le figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno avuto insieme due figlie. La più grande, Sofia Nicole, è nata il 16 Luglio 2011. La più piccola è nata il 19 Gennaio 2013 e si chiama Vittoria Sidney, in onore alla vittoria del padre alle Olimpiadi del 2000 in Australia. In una recente intervista, Rosolino ha raccontato che le figlie sono un po’ confuse sul suo “mestiere”: “La verità è che per le mie due figlie io oggi non ho nemmeno un vero e proprio mestiere, se gli domandi che cosa fa papà, rispondono che “va a correre”, mentre la mamma ha una scuola di ballo e quindi ai loro occhi è un’autentica lavoratrice”.

Le ex fidanzate: Roberta Capua e Federica Pellegrini

Con chi è stato Massimiliano Rosolino, prima di mettere su famiglia con Natalia Titova? Dal 2003 al 2005 ha avuto una relazione con Roberta Capua, presentatrice televisiva ed ex Miss Italia 1986. Ormai è passato molto tempo dalla fine della loro relazione, ma i due sembrano essere ancora in buoni rapporti. In una recente intervista, Roberta Capua ha parlato del suo rapporto con l’ex: “Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto.

Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”.

Negli scorsi mesi, la campionessa del nuoto Federica Pellegrini ha fatto una rivelazione scottante ai microfoni di Striscia la Notizia, svelando un flirt di gioventù con Rosolino: “Io e lui abbiamo avuto un buonissimo rapporto. Flirt è una parola grossa, c’è stato qualche bacio, diciamo così.

Ma io avevo 16 anni, lui ne aveva 26“. Il nuotatore inizialmente aveva smentito le dichiarazioni della Pellegrini. Ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Massimiliano Rosolino ha messo fine a mesi di speculazioni, confermando l’accaduto: “Baci con Federica Pellegrini? L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga. Ma siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare”.