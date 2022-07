Gallipoli, video turiste nude diventa virale. Le immagini scandalose

Gallipoli, video turiste nude riprese alle prime luce del mattino di domenica 3 luglio in terra pugliese in provincia di Lecce. Il video ha fatto il giro dei social e del web, suscitando diverse polemiche per il comportamento delle due ragazze che disinvolte passeggiano per le strade della città.

Gallipoli, video turiste nude diventa virale

Un video che è diventato virale nelle scorse ore, riprende due turiste girare nude per le strade del centro di Gallipoli, in Puglia.

Le due ragazze, ovviamente, non sono passate inosservate e sono state riprese da qualche passante alle prime luci del mattino. Di sottofondo nel video che è girato sui social e chat di whatsapp si sente: “E’ arrivata l’estate…è’ arrivata!”.

Le immagini scandalose

Le motivazioni non sono state ancora rese note ma ci sono solo alcune ipotesi. C’è chi sostiene che le due avrebbero deciso di fare il bagno nudi di notte o all’alba in una spiaggia nei pressi del centro della cittadina oppure sono state private degli indumenti al momento del ritorno sulla spiaggia dopo il bagno.

Resta il fatto che a seguito della pubblicazione del filmato, ci sono state tante polemiche sul comportamento delle due turiste.

