Tromba d’aria su Ostia: che spettacolo la natura (FOTO)

Una tromba d’aria si è abbattuta su Ostia, nel Lazio. Nonostante il vortice, di imponente portata, è stato avvistato su tutto il litorale del Lido di Roma (nella parte di Ponente) ma la cosa interessante è che si è trattato, almeno per molti, anche di uno spettacolo naturale.

Tromba d’aria ad Ostia

La tromba d’aria era ben visibile anche dall’entroterra. La paura all’inizio è stata tanta, tanto che si temevano danni a cose o persone. E invece molti curiosi per strada o affacciati dalle finestre, armati di macchina fotografica o cellulare, hanno immortalato i vortici che si stavano stagliando sempre più nel cielo. In alcune zone di Isola Sacra il vortice ha lasciato il posto a una fulminea grandinata tanto che per le prossime 24 ore il centro regionale di Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo. Il vortice si è poi allontanato sul mare, verso il largo. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone. Il cono è stato avvistato da diverse persone ed è stato notato fino a Roma