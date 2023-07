Abbandono degli animali in strada: la campagna del Ministero e Salvini propone la revoca della patente

Abbandono degli animali in strada è un fenomeno che si ripete nei mesi estivi in Italia. La campagna del Ministero e la proposta di Salvini.

Abbandono degli animali in strada è purtroppo un fenomeno in Italia che si verifica soprattutto nei periodi estivi. Così il Ministero della Salute ha pubblicato una campagna di sensibilità e Matteo Salvini propone la revoca della patente.

Abbandono degli animali in strada: la campagna del Ministero

L’abbandono degli animali in strada purtroppo nei mesi estivi è una triste realtà. Così il Ministero della Salute ha pensato di lanciare una campagna di sensibilità ma anche di incoraggiamento affinché gli animali possano viaggiare insieme ai propri padroni. ” I nostri amici animali meritano amore e cure costanti, perché il posto giusto per loro è sempre accanto a noi, #inseparabili anche in vacanza ! Usa il nostro filtro e condividi la foto con il tuo migliore amico a quattro zampe! E ricorda prima di partire informati su https://bit.ly/ViaggiarecongliAnimali”.

Salvini propone la revoca della patente

Intanto, Matteo Salvini ha proposto la revoca o la sospensione della patente per chi abbandona i propri animali. “Nel ddl sulla Sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento – spiega il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti –, stiamo valutando e proporremo modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o sospensione della patente”.

“Oltre a essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà – aggiunge il vicepremier – rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti”.

LEGGI ANCHE: Andrea Purgatori, la denuncia della famiglia e l’inchiesta sulla morte: “Diagnosi errata”