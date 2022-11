Federico Fashion Style in lacrime, la verità sulla ex: “L’amore era finito”

Federico Fashion Style in lacrime su Instagram, la sua verità sulla ex Letizia Porcu: "Non avevo una doppia vita, il nostro amore era finito da tempo".

Ad un mese dalla separazione da Letizia Porcu, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ha svelato la sua verità sulla fine della storia. L’influencer ha risposto ad alcune informazioni riportate da Alessandro Rosica, l’Investigatore social, che lo accusava di aver vissuto per anni una “doppia vita”.

Per Rosica, ha per anni intrattenuto una relazione con un’altra persona. Federico Fashion Style ha deciso di dire la sua in una serie di storie Instagram, dove appare in lacrime: “Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati. Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione“.

Secondo il parrucchiere la situazione era critica da diversi anni: “Questo è successo tre anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano.

Mi ricordo ancora quel giorno. Sto male credetemi. Le dissi ‘guarda che io ti amerò per sempre perché per me tu sei speciale, non ti posso dare una famiglia unita’. Era giusto che lei prendesse in mano la sua vita. Però abbiamo sempre continuato a sentirci. Quindi io non sono mai andato via definitivamente da casa nostra. Però l’amore era finito. Non c’era più amore, ma un bene tanto grande.

Poi ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che credi“.

Sulla figlia: “Lavoro sempre e aspetto le 21 per sentirla, la madre ha deciso così”

Il noto influencer continua a dichiararsi molto ferito dalle voci e dalla difficile situazione che si è creata attorno a lui: “Mi vedete che non sto bene. Io non sto così per la storia finita. E non credo più all’amore, che non esiste.

Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male in questa situazione”. Federico Fashion Style parla anche del suo desiderio di sentire e vedere più sua figlia. A sua detta, Letizia avrebbe imposto dei limiti molto rigidi: “Lavoro sempre, tutti i giorni e aspetto le 21 per sentire mia figlia. La madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola che io posso sentire mia figlia alle 7 del mattino e alle 21 di sera“.

Chiude poi il suo messaggio negando nuovamente le indiscrezioni su una sua presunta vita parallela: “Scusate lo sfogo ma sto male. E poi dicono che ho una vita parallela e dico bugie. Non dico bugie! La verità la sa lei! Lei ha accettato di restare sapendo che l’amore era finito. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina.

Voi non avete idea di che cosa sto passando io per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio ci sarà giustizia!“.