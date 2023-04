Chi era Federico Salvatore, causa morte del cantautore comico napoletano: vita privata, moglie, canzoni

Chi era Federico Salvatore, la causa della morte del cantautore e comico napoletano. Si spegne all’età di 63 anni l’artista diventato famoso grazie al Maurizio Costanzo Show. Il doloroso annuncio di sua moglie: “Se n’è andato in un’ora, non sono riuscita a salutarlo”.

Federico Salvatore è morto all’età di 63 anni il 19 aprile 2023. L’amato cantautore e cabarettista napoletano è scomparso dopo lunghi mesi di lotta contro una malattia. Nel 2021, Salvatore era finito in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale e da allora era in riabilitazione. A dare la notizia della sua scomparsa tramite i suoi canali social è sua moglie, Flavia D’Alessio, che ha pubblicato una lunga nota: ““Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto”.

La donna ha poi annunciato l’intenzione di organizzare dei funerali pubblici: “In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo“. La cerimonia si terrà il 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici.

Carriera, vita privata e canzoni

Nato a Napoli il 17 settembre 1959, Federico Salvatore ha allietato per anni gli italiani con la sua musica irriverente e con la sua grande simpatia. Fin da piccolo con la passione per la chitarra, decide ben presto di abbandonare i suoi studi di Giurisprudenza per dedicarsi al 100% all’arte e diventare cantautore. Trova la fama negli anni Novanta, grazie alla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche al Festival di Sanremo, nel 1996, con il brano Sulla porta, in cui parla del rapporto tra una madre e suo figlio omosessuale.

Tra i testi più riusciti Azz, Azz Vacanze e i suoi vari “incidenti”: “incidente in Banca“, “incidente al Vomero“, “incidente in Paradiso“, “incidente telefonico“, brani umoristici e irriverenti ma spesso anche brani di denuncia, nei quali l’autore contrappone Federico, personaggio ricco e blasonato ma arrogante e snob, a Salvatore, povero popolano, ignorante e un po’ rozzo. Un dualismo che ha fatto ridere ma anche riflettere. Federico Salvatore è la sua musica così come le sue parole. Da anni sposato con sua moglie Flavia, dal loro matrimonio nascono ben quattro figli: Paride, Yuri, Azzurra e Fabrizio.