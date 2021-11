Selvaggia Lucarelli? Federico Lauri spudorato: “Vuol venire a letto con me?”

Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino di Federico Lauri. Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle l’hairstylist ha lanciato la proposta hot alla giornalista.

Selvaggia Lucarelli? Federico Lauri spudorato

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style e la sua ballerina Anastasia Kuzmina, prima di esibirsi con la loro travolgente samba, però, è andato in onda un siparietto ho con Selvaggia Lucarelli. Federico Lauri è tornato a parlare della particolare attenzione che Selvaggia Lucarelli gli ha riservato sin dall’inizio dell’avventura a Ballando con le stelle e ha punzecchiato la giornalista: “ Secondo me lei vuole venire a letto con me. La eccito “. L’hairstylist si è poi esibito in studio raccogliendo il consenso della giuria – e numerosi dieci alle votazioni – ma ha anche innescato un botta e risposta con la Lucarelli.

La risposta della Lucarelli

Durante la quinta puntata di Ballando con le stella Selvaggia Lucarelli era stata già al centro di un siparietto polemico con Morgan.

A seguito della provocazione e della dichiarazione di Lauri, arriva prontamente la risposta della Lucarelli. “ Quindi vorresti unirti carnalmente con me?” , Lauri poi ha incalzato: “ Beh tu mi lasci immaginare che… “. Il botta e risposta tra i due non è finito. La giornalista lo ha incalzato “ Se sei sicuro… “, servendo la replica pungente a Federico Fashion Style: “ Devo prendere un po’ di rinforzanti ma ce la farò, sbatto un po’ di uova e via “. La risposta del parrucchiere ha suscitato applausi e risate tra il pubblico, ma ha anche riportato l’attenzione su quanto dichiarato da lui in settimana.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Federico Fashion Style ha invece voluto sgombrare ogni dubbio sulle sue preferenze: “ Sono eterosessuale, non ho nulla da nascondere “.

