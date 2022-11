Letizia Porcu, chi è l’ex moglie di Federico Fashion Style

Chi è l'ex moglie di Federico Fashion Style, Letizia Porcu. Tutto sull'ex compagna del parrucchiere dei Vip, come si sono conosciuti? Che cosa è successo tra loro?

Chi è Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style. Dopo 17 anni insieme, i due hanno preso strade diverse a fine ottobre 2022: “Rimarrà un rapporto di amicizia per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style: vita privata e carriera

Nata nel 1990 ad Anzio, in provincia di Roma, Letizia Porcu è nota al pubblico italiano in quanto ex moglie di Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei VIP.

Da sempre una grande appassionata di moda, consegue il diploma all’Istituto Moda Colonna Gatti a Nettuno. Conosce il celebre hair stylist nel 2006, con il quale c’è subito grande intesa. I due si fidanzano ufficialmente nel 2013 e hanno una figlia insieme, Sofia Maelle, nel 2017. Segue la carriera del marito e inizia a lavorare al suo fianco nei suoi saloni a Roma, Anzio e Napoli, una scelta che Federico ha sempre apprezzato: “Letizia mi ha sempre supportato.

Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci”. Negli anni Letizia è riuscita a crearsi un notevole seguito sul web. Ha un profilo Instagram con oltre 146mila follower in cui pubblica spesso foto insieme a sua figlia.

View this post on Instagram A post shared by Letizia Eleden (@letiziaeleden)

La fine della storia con il parrucchiere dei VIP: “Le nostre strade si dividono”

Nell’ottobre del 2022 Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno scioccato i loro fan annunciando la loro separazione. “Dopo 17 anni insieme la mia strada e quella di Federico si divide.” -scrive Letizia sui suoi profili social- “Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Un buon proposito che però è presto crollato sotto una serie di voci ed indiscrezioni su un rapporto ormai sempre più incrinato tra i due.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alla base della rottura ci sarebbe la “doppia vita” del parrucchiere dei vip, che a quanto pare intratteneva da anni una relazione con un’altra persona.

Da parte sua, Federico Fashion Style ha respinto tutte le accuse, minacciando anche azioni legali verso Rosica. A sua detta, il rapporto con Letizia era logoro già da tempo: “Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati.

Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione“.