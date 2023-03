Fabrizio Corona contro Belve di Francesca Fagnani: “Non è giornalismo, è cabaret”

Fabrizio Corona furioso, i commenti contro Belve di Francesca Fagnani: “Non è giornalismo, è cabaret”. L’ex re dei paparazzi è su tutte le furie per i contenuti dell’intervista a Giacomo Urtis: “Più trash dei teatrini di Sanremo“.

Un irritato Fabrizio Corona ha commentato con una serie di storie Instagram le ultime rivelazioni sulla puntata del 7 marzo di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani. L’ex re dei paparazzi ha trovato fuori luogo le anticipazioni dell’intervista a Giacomo Urtis, chirurgo dei vip ed ex gieffino che ha svelato di aver avuto un rapporto molto profondo con lui. Corona ha prima ironizzato sul nuovo look di Urtis, che si è presentato a Belve con una lunga chioma bionda, quasi irriconoscibile dopo molti ritocchi estetici: “Ecco Francesca Fagnani nella nuova versione conduttrice, è lei nella fotografia”.

In seguito, si è lasciato andare in un’invettiva contro il programma e contro la tv italiana in generale: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del se**o come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo“.

Cosa ha detto Giacomo Urtis: “Invaghito di lui, a volte c’è stata intimità”

Nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani, Giacomo Urtis ha parlato del suo rapporto con l’ex re dei paparazzi. A sua detta, tra lui e Corona, c’è stato un rapporto molto intimo e ricambiato: “Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni”.