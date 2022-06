Milano, ragazzi sniffano cocaina sulla metro: il tutto ripreso da un video

Milano, ragazzi sniffano cocaina in metropolitana davanti agli altri passeggeri. Succede che i due giovanissimi vengono ripresa da uno dei passeggeri a bordo della metro e il filmato fa il giro del web e dei social in pochissimo tempo.

Milano, ragazzi sniffano cocaina sulla metro

Incredibile ciò che succede su un vagone della linea M1 di Milano, mentre dall’altoparlante la voce annuncia che il treno sta per arrivare nella stazione De Angeli.

Due ragazzini preparano una striscia di cocaina per poi sniffarla davanti ai passeggeri mentre sono seduti comodamente. Uno dei giovani sistema due strisce di polvere bianca, si tratta probabilmente di cocaina, su un cartoncino nero, le compatta con una tesserina e le avvicina all’amico, che si china e tira su dal naso con una banconota arrotolata. L’altro fa la stessa cosa, per poi scuotere leggermente la testa e turarsi per pochi secondi la narice.

I due si scambiano un’occhiata, uno sorride divertito.

Il tutto ripreso da un video

La scena è stata ripresa da uno dei passeggeri della metropolitana e poi il filmato è stato fatto girare sul web e da giorni circola anche sui social. Il video dura pochi secondi ma la scena che viene ripresa documenta i passaggi fondamentali dei due giovani ragazzini che incuranti della presenza dei tanti passeggeri, svolgono il loro “esercizio” con tranquillità e una spavalderia che quasi spaventa e preoccupa.

