Chi è Kylian Mbappè: carriera, stipendio, Psg, vittorie, fidanzata

Kylian Mbappé Lottin è un calciatore francese, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese.

Chi è Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Lottin è un calciatore francese, attaccante del Psg e della nazionale francese, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2018 ed ha raggiunto la finale in Qatar nel 2022. Considerato per certi versi l’erede dell’argentino Leo Messi, è cresciuto a Bondy ma è nato in una famiglia di sportivi originaria del Camerun e dell’Algeria.

Suo padre Wilfried è dirigente nella squadra calcistica dell’AS Bondy, mentre sua madre Fayza è stata una professionista della pallamano. Nonostante la giovanissima età (ha 23 anni) è considerato uno dei migliori giocatori del mondo.

Vittorie

Mbappe, nonostante l’età, ha già vinto numerosi trofei. Oltre alla coppa del mondo con la nazionale francese, a livello di club ha vinto cinque campionati francesi, due Coppe di Lega francesi, tre Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi.

Stipendio al Psg

Kylian Mbappé ha firmato con il Psg un cospicuo contratto. La cifra totale, secondo quanto era stato comunicato da Le Parisien, prevedebbe oltre 630 milioni di euro per il francese in tre anni. Lo stipendio è da 72 milioni di euro lordi a stagione (216 milioni in 3 anni). Bonus “alla firma”: 180 milioni di euro (suddivisi in tre rate) che qualcuno ha scritto come ringraziamento per aver accettato di rimanere al Psg.

I bonus non finiscono qui perché cambiano ed aumentano di anno in anno: un totale di 240 milioni se dovesse completare il triennio al Psg.

Fidanzata transgender

Ines Rau è una modella transgender, data come la nuova fidanzata del calciatore francese Kylian Mbappé. La modella è molto conosciuta in Francia, anche (ma non solo) per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy. Per ora sono solo voci, ma i due sono stati visti insieme al festival di Cannes.