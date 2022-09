Nina Moric come sta? Problemi di salute per l’ex di Corona. L’annuncio arriva sui social

Nina Moric come sta: la modella ed ex compagna di Fabrizio Corona non sta attraversando un periodo felicissimo e sereno dal punto di vista fisico. Le sue ultime stories su Instagram hanno fatto emergere dei problemi di salute piuttosto seri. In più, c’è sempre la sofferenza per la distanza con il figlio Carlos che passa più tempo con il padre che con la madre.

Nina Moric come sta? Problemi di salute per l’ex di Corona

Nina Moric non sta bene. La modella e l’ex compagna di Corona ha raccontato le sue condizioni di salute sui social. Infatti, nelle sue storie oltre alle parole è stato allegato anche il referto di una gastroscopia in cui si legge che è in corso un esame istologico. Nel documento pubblicato dalla showgirl, si segnala che è tutt’ora in corso una valutazione istologica per capire la causa e l’origine del problema intestinale .

L’annuncio arriva sui social

La notizia delle condizioni precarie della Moric è arrivata dalla stessa modella che ha pubblicato alcune stories su Instagram con queste parole: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. Nina Moric sembrerebbe soffrire di difficoltà digestive importanti.

A questo si aggiunge anche la difficoltà per Nina a mantenere un rapporto con il figlio Carlos, sempre più distante.

Un mese fa la modella ha scritto una lunga dedica al figlio in occasione del suo compleanno vissuto distanti, perché il figlio ha deciso di vivere con il padre. “E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te.Ora diventa uomo, Buon Compleanno. Tua madre…”.