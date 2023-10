Champions League in tv e streaming: dove vedere le italiane martedì 3 ottobre?

Champions League in tv e in streaming: ecco dove vedere le due italiane(Napoli e Inter) che scendono in campo alle ore 21.

Champions League in tv e in streaming martedì 3 ottobre: due le italiane impegnate e che scendono in campo entrambe alle ore 21. Il Napoli e l’Inter che hanno due sfide molto complicate sulla carta. Gli azzurri giocano in casa così come i nerazzurri.

Champions League in tv e streaming

La nuova stagione della Champions League 2023-34 è ripartita con le migliori squadre dei campionati di Europa che si sfideranno per raggiungere la finale a Wembley, Londra il 1 giugno 2024. L’ultima a conquistare il trofeo è stata la squadra del Manchester City di Guardiola. Per seguire le partite delle italiane(Napoli, Inter, Milan e Lazio) ma anche tutti gli altri match ci sono diverse opzioni sia in tv sia in streaming. La Champions League è in diretta tv ma anche in streaming a partire dalla fase a gironi su Sky e Mediaset Infinity. Mentre la migliore gara del mercoledì va in esclusiva su Prime Video. Inoltre, in chiaro su Canale 5 va ogni martedì una partita.

Dove vedere le italiane martedì 3 ottobre?

Napoli-Real Madrid si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio alle ore 21. Il match si può seguire in tv e in streaming: su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go. La seconda italiana che scende in campo martedì 2 ottobre è l’Inter. I nerazzurri sono impegnati contro il Benfica e la partita sarà trasmessa in diretta in tv da Mediaset – su Canale 5 – e da Sky, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). La gara sarà visibile anche in streaming sulle app di Mediaset Infinity, SkyGo e Now.