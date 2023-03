Giacomo Urtis e l’intimità con Fabrizio Corona: la confessione nel programma Belve

Giacomo Urtis è stato ospite nell’ultima puntata del programma di Rai 2 Belve, condotto da Francesca Fagnani. Il chirurgo plastico dei vip si è confessato sul rapporto di intimità avuto con Fabrizio Corona.

Giacomo Urtis e l’intimità con Fabrizio Corona

Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei Vip che in passato ha partecipato a Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

A parte le sue parole sul rapporto con Fabrizio Corona, il 44enne si è presentato in studio con capelli biondi, lunghi e boccolosi.“Molte volte, quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più. Fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice”. Un lavoro con le cliniche di medicina estetica che gli garantisce ingenti guadagni: “Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto”, spiega nel corso dell’intervista.

La confessione nel programma Belve

“Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”, ha dichiarato Urtis. “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Poi, un commento su Silvio Berlusconi: “Simpatizzo per lui e sono molto amico della Fascina”, aggiunge Urtis non fornendo però giudizi sull’immagine del Cavaliere: “Queste cose non le so è stato ed è ancora un bell’uomo. La sua bellezza non si può ridurre ad un carattere estetico, Berlusconi è bello a 360 gradi”. E la Fagnani insiste: “Ma il viso, i capelli li avrebbe fatti diversamente?”, il chirurgo chiude: “No, vanno bene così”.