Gilberto Pichetto Fratin, chi è il Ministro dell’Ambiente: biografia, vita privata, figli

Chi è Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del Governo Meloni. Laureato in Economia e Commercio, è da anni un esponente di punta di Forza Italia. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Biografia e vita privata del Ministro dell'Ambiente

Nato a Veglio, in provincia di Biella, il 4 gennaio 1954, Gilberto Pichetto Fratin è un politico italiano, membro di lungo corso di Forza Italia e Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della squadra di governo di Giorgia Meloni. Si laurea in Economia e Commercio nel 1978, all’Università di Torino. In seguito apre uno studio da commercialista a Biella, città in cui si da anche all’insegnamento per qualche anno. Ha infatti lavorato come docente di Ragioneria, Tecnica bancaria e commerciale in diversi istituti tecnici della provincia piemontese. Fin da giovane attivo a livello politico, si fa le ossa come consigliere comunale nel comune di Gifflenga, ruolo che ricopre dal 1975 al 1980.

Negli anni successivi lavora come vice sindaco di Biella, consigliere regionale ed assessore in varie deleghe, tra cui edilizia, industria e commercio. Con l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi, Gilberto Pichetto Fratin si unisce a Forza Italia. Nel 2008 viene eletto per la prima volta in Parlamento: ricopre il ruolo di senatore fino al 2013. Primo tra i non eletti per la Camera dei Deputati, viene scelto da Roberto Cota come vice Presidente del Piemonte dal 2013 al 2014, anno in cui si candida senza successo per guidare la regione. In compenso, Silvio Berlusconi lo nomina coordinatore regionale. Nel 2018 torna in Senato dove è capogruppo della Commissione Bilancio. Nel 2022 viene eletto alla Camera dei Deputati e accetta la nomina come Ministro da parte della neopremier Giorgia Meloni.

Vita privata: moglie, figli

Si sa molto poco circa la vita privata e familiare di Gilberto Pichetto Fratin. Le uniche informazioni disponibili al pubblico vedono il Ministro sposato da molto tempo con la madre dei suoi tre figli. Non vi sono notizie dettagliate circa l’identità, l’età e la carriera dei suoi familiari. Il Ministro e la sua famiglia vivono insieme nel paese dove ha fatto il suo debutto in politica, Gifflenga.