Eurovision 2022, chi sono i finalisti? Tutti i nomi e la scaletta ufficiale

Eurovision 2022, chi sono i finalisti? Tutti i nomi degli artisti che si esibiranno sabato 14 maggio durante l’ultima serata del contest canoro più amato d’Europa. Si uniscono ai Big Five le venti delegazioni che hanno passato le due semifinali.

Eurovision 2022, chi sono finalisti: tutti i nomi dei musicisti in gara

Manca pochissimo al gran finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Con la conclusione della seconda semifinale della kermesse musicale, sono stati decretati i venti artisti che si uniscono ai Big Five nell’ultimo show al PalaOlimpico di Torino il 14 maggio.

Solo uno tra i rappresentanti dei 25 paesi rimasti in gara sarà decretato il vincitore del 66esimo Eurovision. Ecco la lista completa dei finalisti:

Mahmood e Blanco con Brividi (Italia)

con (Italia) Sam Ryder con SPACE MAN (Regno Unito)

con SPACE MAN (Regno Unito) Alvan & Ahez con Fulenn (Francia)

con Fulenn (Francia) Chanel con SloMo (Spagna)

con SloMo (Spagna) Malik Harris con Rockstars (Germania)

con Rockstars (Germania) Marius Bear con Boys do cry (Svizzera)

con Boys do cry (Svizzera) Rosa Linn con Snap (Armenia)

con Snap (Armenia) Systur con Meo haekkandi sol (Islanda)

con Meo haekkandi sol (Islanda) Monika Liu con Sentimentai (Lituania)

con Sentimentai (Lituania) MARO con Saudade, saudade (Portogallo)

con Saudade, saudade (Portogallo) Subwoolfer con Give that wolf a banana (Norvegia)

con Give that wolf a banana (Norvegia) Zdob și Zdub & i Fratelli Advahov con Trenulețul (Moldavia)

con (Moldavia) Amanda Georgiadi Tenfjord con Die together (Grecia)

con Die together (Grecia) Kalush Orchestra con Stefania (Ucraina)

con Stefania (Ucraina) S10 con De diepte (Paesi Bassi)

con De diepte (Paesi Bassi) Jérémie Makiese con Miss you (Belgio)

con Miss you (Belgio) We Are Domi con Lights off (Repubblica Ceca)

con Lights off (Repubblica Ceca) Nadir Rustamli con Fade to black (Azerbaijan)

con Fade to black (Azerbaijan) Ochman con River (Polonia)

con River (Polonia) The Rasmus con Jezebel (Finlandia)

con Jezebel (Finlandia) Stefan con Hope (Estonia)

con Hope (Estonia) Sheldon Riley con Not the same (Australia)

con Not the same (Australia) Cornelia Jakobs con Hold me closer (Svezia)

con Hold me closer (Svezia) WRS con Llámame (Romania)

con Llámame (Romania) Konstrakta con In corpore sano (Serbia)

La scaletta ufficiale della finale

La scaletta definitiva della finale dell’Eurovision è stata annunciata, prima sul sito ufficiale del contest e poi sul profilo Twitter dedicato. I primi ad esibirsi saranno i We Are Domi per la Repubblica Ceca, seguiti da WRS per la Romania e dai MARO per il Portogallo. L’Italia, con Mahmood e Blanco, sarà la nona delegazione in ordine d’uscita. I favoriti della Kalush Orchestra, il gruppo rappresentante dell’Ucraina, saranno invece i dodicesimi ad esibirsi.