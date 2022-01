Chi è Gaetano Bruno, attore di Doc nel ruolo di Edoardo

Chi è Gaetano Bruno, attore palermitano che interpreta il dottor Edoardo Valenti in Doc – Nelle tue mani. Ha alle spalle una lunga carriera nel cinema, nel teatro e nella televisione. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Gaetano Bruno, vita privata e carriera

Nato a Palermo nel 1973, Gaetano Bruno è un attore che vanta una lunga carriera nel cinema, nel teatro e nella televisione. Fa parte del cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, nei panni del nuovo primario di chirurgia Edoardo Valenti.

Fa il suo esordio a teatro, collaborando con la compagnia teatrale di Emma Dante, dopo il diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Il suo primo ruolo al cinema arriva nel 2004, nel film di Paolo Sorrentino Le conseguenze dell’amore. In carriera, lavora con Giuseppe Tornatore, in Baaria, con Michele Placino, in Vallanzasca – Gli angeli del male, e persino in una veste più comica accanto a Ficarra e Picone, ne L’ora legale.

Negli anni porta avanti anche un’ottima carriera televisiva, recitando in molte serie e fiction del genere crime. È nel cast di Squadra antimafia 2- Palermo oggi, Il sistema e La mafia uccide solo d’estate, serie spin-off tratta dall’omonimo film di Pif. Di recente ha iniziato a farsi conoscere anche all’estero. Ha avuto un ruolo ricorrente nella quarta stagione della serie americana Fargo, tratta dall’omonimo film dei fratelli Coen.

Ha vestito i panni di Constant Calamita, sicario della famiglia Fadda.

Vita privata: chi è la sua compagna? Ha una figlia?

La compagna di vita di Gaetano Bruno è l’attrice Elena Radonicich. I due hanno dodici anni di differenza ma sono molto legati l’uno all’altra. Si sono conosciuti nel 2010, quando Elena studiava al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Hanno recitato insieme nella serie tv thriller La porta rossa, scritta da Carlo Lucarelli. Nel 2015 la coppia ha avuto una figlia, Anna.