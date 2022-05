Eurovision 2022, quanto guadagnano i conduttori Mika, Pausini e Cattelan

Eurovision 2022, quanto guadagnano i conduttori: i numeri sono molto alti così come i patrimoni accumulati dai tre in carriera.

Eurovision 2022, quanto guadagnano i conduttori: le spese sono tante così come i guadagni soprattutto dagli sponsor. Ecco quanto potrebbero ammontare i cachet dei tre sul palco di Torino.

Eurovision 2022, quanto guadagnano i conduttori

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene dal 10 al 14 maggio. L’evento musicale internazionale che vede per l’Italia esibirsi i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo: Mahmood e Blacno. In quanto membro dei Big 5 (e in qualità di paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, assieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Riguardo le spese dell’evento, il Corriere della Sera ha fatto due conti: parliamo di 14,8 milioni di euro a carico del Comune e 5,2 milioni dai contributi e dagli sponsor.

Riguardo i guadagni dei conduttori non si hanno cifre precise, tuttavia i patrimoni dei tre fanno capire quanto potrebbero aver chiesto e guadagnato da quest’esperienza.

Per Alessandro Cattelan si parla di un patrimonio accumulato negli ultimi anni in televisione pari a 2milioni di euro.

si parla di un patrimonio accumulato negli ultimi anni in televisione pari a Mika nel 2019 per la settima stagione di X Factor sarebbe stato pagato un milione di euro che vanno ad aggiungersi ad un patrimonio già molto ricco di 75 milioni di dollari.

nel 2019 per la settima stagione di X Factor sarebbe stato pagato un milione di euro che vanno ad aggiungersi ad un patrimonio già molto ricco di Infine, Laura Pausini dal suo primo successo al Festival di Sanremo nel 1993 con La Solitudine, avrebbe accumulato nella sua carriera un patrimonio pari a 74milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2022, scaletta seconda serata: artisti in gara e gli ospiti presenti