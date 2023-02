Elena Sofia Ricci oggi: ex marito, figlie, storie d’amore, film, serie tv, Sanremo 2023

Elena Sofia Ricci oggi è un’attrice che nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi. Sarà protagonista della nuova fiction di Rai 1 “Fiori sopra l’inferno”, tratta dal romanzo della scrittrice gemonese Ilaria Tuti.

Al Festival di Sanremo 2023 sarà ospite sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata.

Elena Sofia Ricci oggi

Elena Sofia Ricci, all’anagrafe Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze il 29 marzo 1962. Volto di molte fiction Rai, Elena Sofia Ricci ha preso parte a molti set di serie tv come Che Dio Ci Aiuti nei panni di Suor Angela e I Cesaroni. Il suo esordio al cinema risale al 1980 con Arrivano i Gatti di Carlo Vanzina, trampolino di lancio per la sua carriera. Nel 1983, infatti, recita in Zero in Condotta e nel 1985 in Pupi Avanti e Impiegati, con il quale vince un Globo d’oro come Miglior attrice rivelazione. Sarà però con Io e mia sorella che nel 1987 si aggiudicherà il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Ciak d’oro come Migliore attrice non protagonista. Nel 1990, con Ne parliamo lunedì, si aggiudica un David di Donatello e un Ciak come attrice protagonista e si avvia a collaborare con tantissimi grandi nomi del cinema italiano. Recita anche in Loro 1 di Paolo Sorrentino (ottenendo ancora il David di Donatello come miglior attrice protagonista) e in Don Matteo 8.

Ha interpretato anche il ruolo di Rita Levi Montalcini nel film girato dalla Rai per ricordarla.

Ex marito e figlie

Elena Sofia Ricci è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti, matrimonio avvenuto nel 2003 e da cui ha avuto la sua secondogenita, Maria.

I due però sul finire del 2022, dopo ben 19 anni insieme, nel 2022 si sono lasciati. La notizia ha preso molti di sorpresa nel mondo dello spettacolo perchè la loro coppia era insieme da tantissimi anni ed insieme hanno avuto anche una figlia. La decisione di lasciarsi, però, sarebbe arrivata di comune accordo, segno che le cose non andavano bene ed era chiaro ad entrambi.

La prima figlia, Emma, Elena Sofia Ricci l’ha avuta da un’altra relazione avuta con Pino Quartullo. La sua prima figlia è nata nel 1996.