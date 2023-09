Pomeriggio 5 riparte con Myrta Merlino: attacco di Barbara D’Urso sui social

Pomeriggio 5 riparte con una nuova stagione con tante novità, a partire dalla conduttrice Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso. Tra le due c’è stato un botta e risposta a distanza alla vigilia della ripresa del programma Mediaset.

Pomeriggio 5 riparte con Myrta Merlino

Lunedì 4 settembre riparte Pomeriggio 5 con alla conduzione Myrta Merlino e non più Barbara D’Urso. “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”, ha dichiarato la Merlino in un’intervista al Corriere della Sera.

La conduttrice si dice pronta per la nuova avventura: “Sono emozionata, dopo aver superato alcuni momenti di panico puramente esistenziali. Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone. Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto, ma mi interessa parlare di quello che dovrebbe fare, cioè risolvere i problemi dei cittadini. Un tema a me caro, che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne.”

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Attacco di Barbara D’Urso sui social

“È stata un’avventura straordinaria che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia”, ha scritto Barbara D’Urso nel suo ultimo post social prima dell’inizio del programma senza di lei al timone. “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo”, sottolineando però i vantaggi che lei non ha avuto come un “grande studio con il pubblico presente dal vivo”, la durata aumentata di mezz’ora, un “ottimo traino”. “I sacrifici li ho fatti col sorriso” perché “‘Pomeriggio 5’ era la mia casa”, ha concluso la D’Urso.