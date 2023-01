Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni, quante puntate sono, cast e trailer della nuova stagione

Che Dio ci aiuti 7 arriva su Rai 1 con i nuovi episodi. Si parte da giovedì 12 gennaio 2023 e la fiction andrà in onda per le prossime settimana, con una pausa forzata a causa del Festival di Sanremo. Ecco alcune novità.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni e quante puntate sono

Che Dio ci aiuti arriva su Rai 1 con la sua settima stagione. A partire da giovedì 12 gennaio 2023 arrivano in prima serata i nuovi episodi.

Tuttavia, c’è da evidenziare come le prime due puntate siano già state pubblicate in anteprima sulla piattaforma di RaiPlay. In tutto, le puntate della settima stagione sono venti per un totale di dieci serata. Salterà la settimana del Festival di Sanremo e dunque l’ultima puntata è prevista per il 23 marzo.

Il personaggio di Suor Angela sarà presente solo in tre episodi della settima stagione ma si farà sentire nel corso degli altri episodi tramite alcune telefonate fatte ad Azzurra.

L’allontanamento di Suor Angela dal Convento degli Angeli Custodi è dovuto ad un errore da lei commesso e di cui deve pagare le conseguenze. Il vescovo, però, decide di darle un’altra possibilità, mandandola ad occuparsi delle donne detenute di un carcere femminile, realtà che Suor Angela conosce molto bene, dal momento che prima di diventare suora era finita in prigione. Ci sarà il personaggio di Orietta Berti che interpreta se stessa.

Che Dio ci aiuti 7: cast

Elena Sofia Ricci è Suor Angela;

Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi;

Valeria Fabrizi è Suor Costanza;

Pierpaolo Spollon è Emiliano Stiffi;

Fiorenza Pieri è Suor Teresa;

Federica Pagliaroli è Sara Luparini;

Emma Valenti è Ludovica Perini;

Ileana D’Ambra è Cate Saltalamacchia;

Filippo De Carli è Ettore;

Valerio Di Domenicantonio è Elia.

Trailer

