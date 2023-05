Raffaello Tonon, chi è l’opinionista tv: vita privata, malattia, Luca Onestini

Chi è Raffaello Tonon, opinionista tv e conduttore radiofonico. Lanciato sul piccolo schermo da Maurizio Costanzo, è spesso ospite di programmi televisivi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Raffaello Tonon, vita privata e carriera dell’opinionista tv

Nato a Milano il 20 ottobre 1979, Raffaello Tonon ha 43 anni ed è un noto opinionista televisivo e conduttore radiofonico. La sua carriera sul piccolo schermo comincia quasi per caso, nel 2004. Spettatore del Maurizio Costanzo Show, prende parola in uno degli spazi riservati al pubblico. Costanzo rimane molto colpito dal suo intervento e decide di conoscerlo meglio, per poi offrirgli un posto da opinionista fisso nel suo show e a Buona Domenica.

Nel 2005 diventa ancora più famoso grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione de La Fattoria, dove con i suoi modi eleganti e il suo vocabolario forbito si guadagna un soprannome, Il Conte. Tonon si aggiudica la vittoria finale contro Mal, ottenendo il 79% dei voti del pubblico. Negli anni successivi diventa una presenza fissa negli studi di molti reality e talk show: è apparso come opinionista nelle successive edizioni de La Fattoria, in La Talpa 3, Ciao Darwin, Cuore di Mamma e Pomeriggio Cinque. Nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vip 2, dove si classifica al sesto posto, venendo eliminato nella serata finale. Ha fatto inoltre diverse esperienze come conduttore su Radio Zeta, RTL 102.5 e Alice Home TV.

L’amicizia con Luca Onestini: “L’amico più importante della mia vita”

Raffaello Tonon ha un forte rapporto di amicizia con Luca Onestini, nato durante la loro comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2. I due hanno coltivato il loro rapporto anche dopo la fine del programma, diventando legatissimi l’uno all’altro. Lo stesso Onestini non si è mai fatto problemi ad ammetterlo anche sui social, dove spesso ha mandato messaggi di stima a Tonon: “L’amico più importante della mia vita l’ho incontrato in TV. In mezzo alle luci dei riflettori ho trovato un sole. Sempre più grato di averti nella mia vita, Raffa”.

Vita privata e social, è fidanzato?

Si sa molto poco circa la vita privata di Raffaello Tonon, da sempre molto attento a proteggere la propria sfera personale. In passato ha avuto una relazione con Rossana Feola, cantautrice napoletana, ma i due hanno deciso di prendere strade diverse nel 2016. Nonostante la rottura, pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti. Per diverso tempo, fin dalla sua partecipazione a La Fattoria, sono circolate voci sulla sua presunta omosessualità. Il conduttore ha sempre risposto in modo schietto a commenti sulla questione: “Chi transita nella mia camera da letto riguarda solo me”. Tonon non ha mai avuto figli da nessuna delle sue relazioni. È possibile seguirlo nella sua quotidianità sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 330mila follower.