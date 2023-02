Sanremo 2023, prima serata: scaletta artisti, ospiti e co-conduttrice

Sanremo 2023, tutto pronto per l’inizio della 73esima edizione sempre in collegamento in diretta con l’Ariston. Alla conduzione c’è sempre Amadeus, affiancata da Gianni Morandi per tutte le sere. A ruotare saranno le co-conduttrici.

Sanremo 2023, prima serata: scaletta artisti Tutto pronto per l’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti in gara saranno 28 divisi nelle prime due sere per portare la loro canzone personale, perché il veberdì è la serata delle cover. I brani verranno votati dai giornalisti divisi tra: carta stampata, radio e web. A fine serata sarà stilata una classifica provvisoria. Ecco la scaletta degli artisti con i brani che porteranno sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio: Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

– “Sali (Canto dell’anima)” Gianmaria – “Mostro”

– “Mostro” Mr. Rain – “Supereroi”

– “Supereroi” Marco Mengoni – “Due vite”

– “Due vite” Ariete – “Mare di guai”

– “Mare di guai” Ultimo – “Alba”

– “Alba” Coma_Cose – “L’addio”

– “L’addio” Elodie – “Due”

– “Due” Leo Gassmann – “Terzo cuore”

– “Terzo cuore” I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

– “Lettera 22” Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

– “Quando ti manca il fiato” Olly – “Polvere”

“Polvere” Colla Zio – “Non mi va”

– “Non mi va” Mara Sattei – “Duemilaminuti” Gli ospiti e co-conduttrice Chiara Ferragni: la più celebre influencer italiana affiancherà il presentatore nella serata di apertura e di chiusura, ovvero il 7 e l’11 febbraio. Mentre Gianni Morandi affianca Amadeus ogni sera, a ruotare saranno solo le figure femminili. Mentre gli ospiti della prima sera saranno tutti italiani e diversi. Ecco chi è stato invitato sul palco dell’Ariston alla prima: Pooh , protagonisti di una reunion

, protagonisti di una reunion Mahmood e Blanco , vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno con Brividi

e , vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno con Brividi Salmo , in collegamenti dalla Costa Smeralda

, in collegamenti dalla Costa Smeralda Piero Pelù , in collegamento da Piazza Colombo

, in collegamento da Piazza Colombo Elena Sofia Ricci