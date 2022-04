Don Matteo 13, cast completo: tutti gli attori

Don Matteo 13 è una fiction che si presenterà con un cast in parte rinnovato. Ecco chi sono tutto il cast completo di attori che hanno partecipato a questa nuova fiction in onda su Rai 1.

Don Matteo 13: cast completo

Vediamo ora quali sono tutti gli attori del cast di Don Matteo 13.

Terence Hill sarà presente per quattro puntate prima di passare il ruolo da protagonista a Raoul Bova.

Alla conferenza stampa di presentazione di Don Matteo 13, Terence ha affermato: “Senza il pubblico da casa non ci sarebbe stato Don Matteo, per questo ci tengo a ringraziare tutti: la troupe, i tanti colleghi che hanno lavorato con me in questi anni, in particolare il mio amico Nino Frassica. Dopo la fine del set mi mancavate tutti”.

Raoul Bova interpreterà il ruolo di Don Massimo, un giovane sacerdote che ama la solitudine e che farà fatica ad essere solidale in tutte le situazioni con i fedeli della sua parrocchia.

Volto storico del cast, Nathalie torna a vestire i panni di Natalina Diotallevi, elemento indispensabile della canonica.

Nino Frassica torna nei panni del Maresciallo dei carabinieri Antonio “Nino” Cecchini. Riguardo al girato sul set, Nino ha fatto una dichiarazione choc al settimanale DiPiù. “Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita”.

Flavio Insinna sarà nelle parti del Capitano dei carabinieri Flavio Anceschi, in questa stagione promosso a Colonnello. Riguardo a Don Matteo, a Tv Sorrisi e Canzoni Flavio Insinna ha rimarcato che nella serie tv “ogni volta ritrovi i personaggi di sempre ma i temi trattati vanno di pari passo con la società in cui viviamo. In questo sta la freschezza della serie”. Inoltre, ha affermato che per lui “Don Matteo è stato uno spartiacque, per la carriera ma anche per la nascita di molte amicizie.

Ancora oggi non posso far altro che ringraziare il regista Enrico Oldoini per avermi chiamato per il ruolo del capitano Anceschi. È stato un regalo. È con “Don Matteo” che è partito tutto”.

Maria Chiara Giannetta torna per essere nei panni del Capitano Anna Olivieri, protagonista anche in questa stagione di una dinamica complicata con Marco Nardi. Tra Anna e Marco, spiega Maria Chiara, “Abbiamo cercato di inserire momenti di contatto che, in situazioni di tensione fisica tra due persone, sarebbero stati importanti.

In questo caso, invece, darsi una pacca sulla spalla rende il rapporto più fluido”.

Maurizio Lastrico è nel ruolo di Marco Nardi, PM di Spoleto. Dopo aver perso la sua occasione con Anna, si accontenta dell’amicizia della donna pur di starle vicino.

Sul suo ruolo, ha commentato: “anche se l’amicizia tra Anna e Marco ogni tanto viene minata da alcuni dubbi, cercano di crescere. Abbiamo lavorato proprio sulla creazione di questo tipo di energia, per fare in modo di mettere in scena qualcosa di credibile, ma in tutte queste stagioni abbiamo sempre cercato di creare due esseri umani specifici”.

Giancarlo Magalli è uno dei nuovi acquisti di Don Matteo 13. Al celebre presentatore è stato assegnato il ruolo del vescovo che accoglierà le perplessità di Don Matteo, alle prese anche con una crisi interiore e spirituale.

Emma Valenti

Emma Valenti interpreta Valentina Anceschi, la figlia del Capitano interpretato da Flavio Insinna. L’attrice è fidanzata con Pietro Beruatto, calciatore cresciuto nel settore giovanili della Juventus e ora difensore del Pisa. Francesco Scali