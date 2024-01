Laura Rozzo, chi è la moglie di Robertino Loreti: cosa sappiamo di lei?

Chi è Laura Rozzo, moglie di Robertino Loreti. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto cantante anni Sessanta. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Laura Rozzo, moglie di Robertino Loreti: cosa sappiamo di lei?

Il celebre cantante Robertino Loreti, in arte noto semplicemente come Robertino, è sposato da diversi anni con Laura Rozzo. Il loro primo incontro avviene in un luogo parecchio anticonvenzionale. Robertino e Laura si incrociano infatti all’ippodromo, mentre erano entrambi assorti nell’osservare i cavalli. Tra i due scatta subito la scintilla. Non vi sono moltissime informazioni sulla carriera e sulla vita personale di Laura, la coppia preferisce vivere il proprio amore ben lontano dalla curiosità di media e telecamere. Dalla loro unione è nato un figlio, Lorenzo, il terzo per il cantante. Lorenzo ha ereditato la meravigliosa voce di suo padre, che però non gli ha mai fatto pressione affinché seguisse le sue orme.

La vita privata del cantante, cosa è successo con la sua prima compagna?

Il matrimonio con Laura è il secondo per Robertino, in passato già sposato con un’altra donna il cui nome non è noto. I due restarono insieme per vent’anni crescendo insieme due figli. La relazione nel tempo deteriora a causa di una pesante dipendenza dall’alcol della moglie, che porta ad un inevitabile divorzio. Ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno lo scorso Aprile, il cantante ha spiegato inoltre di aver perso un figlio nel 2021, stroncato da una brutta malattia: “Aveva 46 anni, era bravissimo”. L’artista ha svelato di avere dei nipotini, anche se non ha molte occasioni per vederli: “Due dalla prima figlia, ma non li vedo mai. E’ una storia lunga”.