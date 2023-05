Al Pacino, chi è la compagna 29enne Noor Alfallah

Noor Alfallah, compagna di Al Pacino, è incinta ed è prossima ad avere un figlio con l’attore (che ha 83 anni). Ma chi è Noor e cosa sappiamo della 29enne?

Al Pacino, chi è la compagna

Noor Alfallah, compagna di Al Pacino prossima ad avere un figlio con lui, è una produttrice 29enne, nata in Kuwait e cresciuta negli Stati Uniti, che proviene da una famiglia ricca che lavora nell’industria dell’intrattenimento. La ragazza ha due sorelle più giovani, Remi e Sophia, spesso presenti nei post di Noor sui social media, dimostrando un forte legame familiare.

Gravidanza

Al Pacino, all’età di 83 anni, è pronto a diventare padre per la quarta volta. A lanciare l’indiscrezione per primo è stato ‘Tmz’, che ha riferito che la 29enne Noor Alfallah, si troverebbe all’ottavo mese di gravidanza. Per Al Pacino è quindi in arrivo il quarto figlio, il primo con Noor;

Al Pacino ha già 3 figli, avuti da due precedenti relazioni: 2 con Beverly D’Angelo e 1 con Jan Tarrant. Al compimento dei 18 anni del suo quarto figlio (o figlia), l’attore avrebbe 100 anni.

Storia d’amore con Al Pacino

Al Pacino e Noor Alfallah hanno una bella storia d’amore e i due farebbero coppia fissa dall’aprile del 2022.

Ex fidanzati della compagna di Al Pacino