Buon compleanno Enrico Nigiotti: scopriamo chi è il cantante, padre di due gemelli

Buon compleanno a Enrico Nigiotti, cantante italiano che oggi compie 36 anni. Scopriamo chi è ripercorrendo la sua carriera, fino a questo momento molto soddisfacente.

Ci soffermeremo anche su qualche aspetto della sua vita privata.

Enrico Nigiotti, chi è: carriera

Divenuto famoso grazie alla partecipazione ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, Enrico Nigiotti ha dovuto fare molta gavetta, fin da ragazzino. Il giovane cantante nasce da una famiglia di medici: medico lui, cardiologa lei. Eppure si avvicina alla musica, grazie al fatto che il padre amasse il blues, primo genere che apprezza, iniziando a suonare il pianoforte all’età di 6 anni. A 13 anni invece comincia a strimpellare la chitarra.

Da qui sboccia il suo amore per questo magnifico mondo e il giovane artista si impegna sempre di più, studiando anche attraverso molti corsi, migliorando moltissimo il suo stile. Sfondare però diviene difficile e allora Enrico Nigiotti cerca una fonte di sostentamento: fa prima il manovale e poi il contadino.

Il suo debutto nel panorama musicale avviene nel 2008 grazie ad un opezzo scritto da Elisa, con cui prende parte all’edizione di Amici di quell’anno. Non riuscirà però a farsi notare, arrendendosi ad Emma Marrone. Da menzionare il fatto che si fosse auto-eliminato per seguire l’amore, decidendo di non sfidare Elena D’Amario, sua fidanzata del tempo. Nel 2017 parteciperà a X Factor, arrivando terzo. Non vince, ma la sua canzone fa il boom. Si tratta di L’amore è.

Nel 2019 partecipa anche a Sanremo con un pezzo commovente e molto sentito, Nonno Hollywood. Non brilla per il pubblico, ma per la critica sì.

I suoi album

Il suo percorso musicale ha avuto inizio nel 2008, all’età di 22 anni. Fino a questo momento può contare una discografia di rilievo.

Ecco gli album in studio:

Enrico Nigiotti (2010)

Qualcosa da decidere (2015)

Cenerentola (2018)

Nigio (2020)

La vita privata

Nato l’11 Giugno 1987 a Livorno, Enrico Nigiotti può considerarsi molto fortunato anche dal punto di vista privato. Il 13 Marzo 2023 è infatti divenuto papà di due gemelli, messi al mondo da Giulia Diana, ballerina e amata dell’artista toscano.

I maschietti, dai nomi Duccio e Maso, hanno così allargato la famiglia.