Chi è Terence Hill: moglie, figli, Don Matteo, film, curiosità

Terence Hill è un attore, produttore cinematografico e regista protagonista del film è un attore,protagonista del film Don Matteo 13. Chi è Terence Hill: biografia e infanzia

Terence Hill è un attore, regista e produttore cinematografico nato a Venezia il 29 marzo 1939. All’anagrafe come Mario Girotti, è famoso anche a livello internazionale in quanto ha recitato in diversi film al fianco di Bud Spencer. La sua infanzia è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti tanto che nel 1943, all’età di quattro anni, si trasferì con la famiglia in Germania, terra dei nonni paterni, a causa del lavoro del padre che era un chimico. regista e produttore cinematografico. All’anagrafe come Mario Girotti,in quanto ha recitato in diversi film al fianco di Bud Spencer. La sua infanzia è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti, terra dei nonni paterni, a causa del lavoro del padre che era un chimico. Tornato poi in Italia nel 1945, all’età di sei anni, e si stabilisce ad Amelia, cittadina natia del padre. Il suo esordio cinematografico avvenne quasi per caso, notato da Dini Risi nel corso di una gara di nuoto. La sua prima importante apparizione fu durante una comparsa del film Vacanze col gangster dove, assieme ad altri ragazzini, aiuta un bambino ad evadere dalla prigione per poi trovarsi nei guai. Da quel momento in poi la sua carriera avrà un lancio in avanti importante.

Carriera

Il mio nome è nessuno, ma il suo nome è particolarmente legato a film western girati insieme a Bud Spenser. Tra questi Lo chiamavano trinità e il suo sequel …continuavano a chiamarlo trinità. Altro film girato con Spenser fu Annibale e Il corsaro nero. Ha recitato anche il film Chi trova un amico trova un tesoro e il film Pari e dispari. Negli anni ottanta decise di passare anche dietro alla macchina da presa per dirigere Don Camillo, ispirato al personaggio letterario creato da Guarino Guareschi. Terence Hill ha lavorato in carriera con registi importanti e ha alle spalle studi di liceo classico. Tra i suoi film che si ricordano, ma il suo nome è particolarmente legato a film western. Tra questi Lo chiamavano trinità e il suo sequelAltro film girato con Spenser fu. Ha recitato anche il filme il filmNegli anni ottanta decise di passare anche dietro alla macchina da presa per dirigere, ispirato al personaggio letterario creato da

Don Matteo

Dal 2000 l’attore ha rilanciato la propria carriera quale protagonista della fortunata fiction Don Matteo arrivata alla 13° edizione. Il suo ruolo è quello di un prete dall’intuito investigativo e questa fiction rappresenta la prima volta in assoluto in cui l’attore recita con la sua voce (è sempre stato doppiato anche nell’edizione italiana dei suoi film).

Vita privata: moglie e figli

Terence Hill dal 1967 è sposato con Lori Zwicklbauer, americana ma di origini tedesche, dalla quale ha avuto il figlio Jess Hill. Terence ha adottato anche un bambino , Ross Hill, nato nel 1973 ma deceduto a seguito di un incidente stradale. dalla quale ha avuto il figlioTerence ha adottato anche un bambino ,nato nel 1973 ma deceduto a seguito di un incidente stradale. Oggi vive a Gubbio, anche se per tantissimi anni ha vissuto negli Stati Uniti, tornando anche a respirare l’aria dei luoghi di infanzia.

Curiosità

Terence Hill è appassionato di calcio e tifoso della Roma nonostante in gioventù abbia gareggiato, insieme al fratello Odoardo, per la Lazio. Non si è mai schierato politicamente.