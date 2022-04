Don Matteo 13, c’è anche Giancarlo Magalli: il conduttore ci sarà anche lui nel cast della tredicesima stagione. Anche se poteva essere presente addirittura dalla prima stagione.

Don Matteo 13, c’è anche Giancarlo Magalli: che ruolo ha?

Giancarlo Magalli 20 anni fa aveva rifiutato il ruolo di don Matteo poi andato a Terence Hill. “Don Matteo è un rimpianto. Rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi a Gubbio lontano da casa, allora avevo una famiglia e non volevo rinunciare a mia moglie e mia figlia.

Di questo non sono affatto pentito“.

Nella tredicesima stagione finalmente ha la possibilità di far parte della fiction. Lo stesso conduttore aveva annunciato la sua partecipazione alle riprese di Don Matteo 13 nel ruolo del vescovo. Sulla sua pagina facebook aveva scritto: “Carissimi amici,

volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto di Don Matteo di Terence Hill: Raoul Bova.

Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene. Con Raoul siamo amici e ci conosciamo da tanti anni, da quando doppiammo assieme “Hercules” della Disney, lui prestando la voce ad Ercole ed io a Filottete. Siamo molto felici di ritrovarci e di lavorare di nuovo assieme.

Quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision. Nel corso delle puntate ci sarà già l’arrivo del nuovo sacerdote don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova.

