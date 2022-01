Chiara Ferragni e Fedez, è crisi? L’ombra di una terza persona

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi oppure no? Secondo alcune indiscrezioni, in parte smentite dagli scatti dalla cena con Carlo Cracco, i Ferragnez starebbero vivendo un periodo un po’ difficile. Quel che un po’ si registra, in ogni caso, è un minore attivismo dei Ferragnez nel mostrarsi assieme sui social.

Fedez e Ferragni, è crisi?

A parlare di una crisi fra Fedez e Chiara Ferragni è il settimanale Oggi che ha insinuato ancora una volta la presenza di una terza persona all’interno del loro rapporto.

Il nome non viene scritto, ma si tratterebbe di una persona famosa. “Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa – si legge -. è solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”. Si vocifera, addirittura, che tra Chiara Ferragni e il marito Fedez ci sarebbero sempre più forti tensioni causate dalla convivenza forzata e dalle preoccupazioni legate ai figli.

L’amore tra Fedez e Ferragni

La storia d’amore fra Chiara Ferragni e Fedez dura da diversi anni e i due si sono anche avvicinati grazie ad un brano dello stesso Fedez. Da lì il loro amore è stato un continuo crescendo, dalla proposta di matrimonio all’Arena di Verona alla nascita di due figli, Leone e Vittoria.

La terapia di coppia

Chiara Ferragni e Fedez hanno intrapreso assieme una terapia di coppia, e non lo hanno mai nascosto neanche ai media.

Questo perchè, secondo i due ragazzi, non bisogna vergognarsi di affrontare le proprie fragilità anche facendosi aiutare da un professionista.