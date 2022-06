Andrea Furegato, chi è il giovane candidato sindaco di Lodi: vita, carriera, curriculum

Chi è Andrea Furegato, il giovanissimo candidato sindaco di Lodi. Classe 1997, lavora nel settore bancario e corre alle elezioni amministrative 2022 con il sostegno del centrosinistra. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita, carriera ed esperienza lavorativa.

Chi è Andrea Furegato, candidato sindaco a Lodi: vita, carriera, curriculum

Andrea Furegato, a soli 25 anni, è candidato per la posizione di sindaco a Lodi, alle elezioni amministrative 2022. Nato nella città lombarda nel 1997, ha conseguito una laurea triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati, per poi specializzarsi con una magistrale in Finanza e Mercati Internazionali all’Università Cattolica di Milano.

Dal 2021 lavora nel settore bancario, come gestore filiale digitale di Intesa San Paolo. Furegato è inoltre un grande appassionato di sport, soprattutto del Judo, arte marziale in cui è cintura nera.

La carriera politica e la candidatura nel 2022

Andrea Furegato è impegnato politicamente sin dai tempi del liceo, quando militava nei Giovani Democratici. Nel 2017 viene eletto Consigliere Comunale a Lodi e si occupa perlopiù della gestione del bilancio comunale. Nel 2022, nonostante la giovane età, decide di candidarsi come nuovo primo cittadino di Lodi.

Sfida la sindaca uscente Sara Casanova, che gode il supporto del centrodestra. La sua candidatura è sostenuta da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Per Lodi, 110&Lodi, Furegato sindaco, Lodi al centro, Lodi civica milanesi e da Lodi comune solidali. In base ai primi sondaggi e agli scrutini delle prime sezioni, Furegato pare in grande vantaggio, con il 57% delle preferenze, e potrebbe persino trionfare al primo turno.