Codice delle strada, tutte le multe: dal cellulare alla guida ai monopattini

Codice delle strada: arrivano multe salate per chi non rispetta le nuove regole volute dal ministro Matteo Salvini.

Codice delle strada: arriva l’aggiornamento secondo il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini. Nel mirino soprattutto chi guida con il cellulare, chi si mette in macchina ubriaco e poi niente più monopattini selvaggi.

Codice delle strada, tutte le multe

Messo a punto il nuovo Codice della Strada che utilizza una linea dura come voluto dal ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini. Nel mirino soprattutto chi guida ubriaco e fa uso di droghe: “Si arriva alla revoca a vita della patente per i recidivi, che uccidono, oramai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi”, ha dichiarato Salvini. “Il messaggio è molto chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi più“, ha specificato il ministro dei Trasporti.

Dal cellulare alla guida ai monopattini

Tra gli interventi più severi c’è chi usa il cellulare alla guida senza auricolari o modalità a viva voce: fino a 1.697 euro, 2 mesi senza patente e 10 punti, alla prima violazione. L’esborso salirà fino a quasi 2600 euro per i recidivi. La multa per eccesso di velocità supererà i mille euro per chi viola per due volte i limiti in un centro abitato.

Nel mirino del nuovo Codice ci sono i monopattini: mai più abbandonati sui marciapiedi o lanciati contromano, con obbligo di targa, assicurazione e casco. Dunque, è previsto “l’obbligo del casco per i conducenti, in precedenza previsto solo per i minori di 18 anni”. Divieto assoluto di circolazione contromano sui monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. È vietata la circolazione sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Viene limitato l’ambito di circolazione dei monopattini esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Per chiunque “circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote” multa da 200 a 800 euro, mentre senza targa o copertura assicurativa si rischia una sanzione da 100 a 400 euro.