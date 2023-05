Nucleare, ok dalla maggioranza alla mozione. Cattaneo: “E’ la strada giusta per il futuro”

Il via libera della Camera alla mozione di maggioranza sul nucleare, come fonte alternativa e pulita per la produzione di energia, è la risposta più chiara e netta alla demagogia della sinistra. Una sinistra che per troppi anni con i suoi no ideologici ha bloccato il Paese, colpendo il sistema produttivo e le famiglie”.

Nucleare, Cattaneo: “La sicurezza del nucleare di ultima generazione è elevatissima, non possiamo privarci di questa preziosa alternativa”

Così il deputato, vice coordinatore nazionale e responsabile organizzazione territoriale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, primo firmatario della mozione azzurra sul nucleare. “La guerra in Ucraina, con le sue gravi ricadute, ha dimostrato la necessità e l’urgenza per il nostro Paese – aggiunge – di raggiungere un’autonomia energetica. A maggior ragione oggi che la sicurezza del nucleare di ultima generazione è elevatissima, non possiamo privarci di questa preziosa alternativa, da affiancare alle fonti rinnovabili”.

Cattaneo: “Siamo convinti sia la strada giusta per il futuro”

Se il nostro obiettivo è lo sviluppo dell’Italia, allora non possiamo rimanere ancorati ad un passato che è ormai superato e al quale, invece, la sinistra vorrebbe tenerci legati. Noi di Forza Italia, con il collega e responsabile del dipartimento Energia Luca Squeri, abbiamo voluto e sostenuto la mozione, convinti come siamo che questa sia davvero la strada giusta per il futuro”.

Cattaneo: “L’Italia lo era già e deve tornare una grande potenza in ambito di energia nucleare”

E poi, ai microfoni di Fanpage.it, il deputato azzurro ha aggiunto: “L’Italia lo era già e deve tornare una grande potenza in ambito di energia nucleare a partire dalla ricerca e per questo investiremo risorse importanti. Anche quelle del Re-power Eu, uno strumento in più che arriva dall’Europa”.