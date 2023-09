Codice della Strada 2023, neopatentati: cosa cambia con le nuove misure

Codice della Strada 2023, neopatentati: stretta sui giovani che hanno la patente da poco. L’obiettivo è sempre quello di ridurre gli incidenti soprattutto dopo le serata fino a notte fonda in discoteca. Linea dura da parte del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini.

Codice della Strada 2023, neopatentati

Il nuovo Codice della Strada 2023 arriva e porta misure stringenti soprattutto per i neopatentati. Le norme vigenti per ora prevedono per i primi tre anni i neo-patentati non devono superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 chilometri orari nelle principali strade extraurbane. Poi, valgono ancora di più per i giovani le regole sui monopattini che sono diventati per Salvini uno dei punti su cui ha battagliato di più.

Cosa cambia con le nuove misure

Le nuove misure messe in campo dal ministro dei Trasporti e Infrastrutture prevedono il divieto di guidare auto potenti per tre anni e non più per uno solo: le autovetture non possono essere superiore a 55 kW/t . Poi, un altro norma ancora più stringenti per i giovani di non potersi mettere alla guida se hanno bevuto e non c’è nessun limite di soglia da non poter superare. Per chi, invece, viene beccato sotto l’effetto di stupefacenti è previsto il ritiro della patente per tre anni, che diventerebbe a vita in caso di recidiva.

In senso positivo, è previsto anche il rilascio di 2 punti in più della patente agli utenti che parteciperanno a corsi di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

